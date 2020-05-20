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09:21 20.05.2020

В Украине за минувшие сутки 354 новых случая Covid-19, 16 ранее заболевших умерли, 323 выздоровели

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В Украине за минувшие сутки 354 новых случая Covid-19, 16 ранее заболевших умерли, 323 выздоровели

В Украине за минувшие стуки, по данным Минздрава, зафиксировано 354 новых случая заболевания коронавирусной болезнью Covid-, 16 ранее заболевших скончались, 323 выздоровели, тогда как днем ранее сообщалось о 260 новых случаях инфицирования вирусом, а утром 18 мая – о 325 новых заболевших.

«В Украине за минувшие сутки зафиксировано 354 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 28 у детей и 61 у медицинских работников. Госпитализированы в учреждения здравоохранения 112 человек. Выздоровели за сутки 323 человека, умер 16 пациент», - сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге утром в среду.

По его словам, количество инфицированных нарастающим итогом составило 19 230 человека ( в т. ч, 1376 - детей и 3 757 медиков), из них - 564 летальных, 5 955 человек выздоровели.

Наибольшее число подтвержденных случаев заражения Covid-19 за сутки в Черновицкой - 54 , Волынской – 41 областях, в Киеве – 51 случаев.

Всего в Украине сделано за сутки 8568 ПЦР-тестов.

Вместе с тем, как сообщает Центр общественного здоровья (ЦОЗ) Минздрава Украины на своей странице в соцсети Фейсбук, на амбулаторном лечении находятся 13 140 пациентов, из них 1 138 детей и 3 069 медработников. Всего нуждались в госпитализации 6 090 человек, из них 238 детей и 688 медиков. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 27 человек, в том числе один ребенок и 21 медик.

Из 564 человек, умерших в результате вызванных болезнью осложнений, 27 - медработники. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет.

В общем 5 955 пациентов уже выздоровели, в частности 1 544 медработники, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Всего в Украине исследовано 248 529 образцов методом ПЦР.

Вместе с тем, в Минздраве уточняют, что по состоянию на утро 20 мая поступило 1 154 сообщения о подозрении на COVID-19.

Теги: #коронавирус #степанов #минздрав
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