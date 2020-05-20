Американские ученые разрабатывают обнаруживающие коронавирус маски

Исследователи из Массачусетского технологического института (MIT) и Гарварда работают над созданием масок, которые смогут сигнализировать о заражении коронавирусом, пишут англоязычные СМИ.

Ученые из лаборатории биоинженерии MIT начали разрабатывать сенсоры для выявления вируса Эболы в 2014 году. Группа исследователей из института, а также их коллеги из Гарварда опубликовали свое исследование в 2016. К этому моменту они уже адаптировали свою технологию для обнаружения вируса Зика.

В последние несколько недель исследователи тестировали технологию на способность обнаружения коронавируса в слюне людей. Сенсоры, которые предполагается встраивать в маски, будут давать флуоресцентный сигнал, если у человека будет обнаружен коронавирус, когда он кашляет, чихает или просто дышит.

Как отмечает Business Insider, маски со встроенными сенсорами могут стать более дешевым и быстрым способом выявления коронавируса. Сенсоры, разработанные лабораторией для обнаружения вируса Зика, показывают результат через два-три часа. В 2016 году ученые оценивали стоимость сенсора в $20.