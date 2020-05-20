Число жертв коронавируса в мире превысило 323 тыс. человек, число инфицированных - 4,9 млн.

Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире достигло 323 тыс. 333 человек, увеличившись за сутки на 4 тыс.806, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Всего в мире, по данным университета, насчитывается 4 млн 900 тыс. 155 инфицированных COVID-19, рост за стуки составил 95 тыс. 153, излечились более 1,689 млн.

По данным портала Worldometer, специализирующегося на статистике, связанной с важнейшими событиями в мире, коронавирусом с начала его распространения заразились 4 млн 988 тыс. 994 человека, количество смертельных случаев достигло 324 тыс. 958, излечились более 1 млн 959 тыс.

Более 100 тыс. инфицированных, по информации университета, зарегистрировано в США - 1 млн 528 тыс. 568 (91 тыс. 921 скончавшийся), Бразилии - 271 тыс. 885 (17 тыс. 983), Великобритании - 250 тыс. 138 (35 тыс. 422), Испании - 232 тыс. 037 (27 тыс. 778), Италии - 226 тыс. 699 (32 тыс. 169), Франции - 180 тыс. 033 (28 тыс. 025), Германии - 177 тыс. 778 (8 тыс. 081), Турции - 151 тыс. 615 (4 тыс. 199), Иране - 124 тыс. 603 (7 тыс. 119), Индии - 106 тыс. 886 (3 тыс. 303).

По данным Worldometer, уровень смертности от коронавируса на 1 млн населения планеты составил 41,7 против 41,1 во вторник. В США он достиг 283 человек, Испании - 594, Великобритании - 521, Италии - 532, Бразилии - 85, Франции - 429, Германии - 98, Турции - 50, Иране - 85, Индии - 2. В России, сообщает портал, со вторника показатель не изменился и составляет 19.

Всего в мире коронавирус зафиксирован почти в 200 странах и районах мира.