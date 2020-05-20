События

08:22 20.05.2020

Киевские спасатели за сутки ликвидировали пожары легковых авто в трех районах столицы

1 мин читать
Киевские спасатели за сутки ликвидировали пожары легковых авто в трех районах столицы

Киевские спасатели за минувшие сутки ликвидировали пожары легковых автомобилей, возникших в трех районах столицы, жертв и пострадавших нет, сообщила пресс-служба Госслужбы по ЧС в Фейсбуке.

"За минувшие сутки спасатели Киевского гарнизона трижды выезжали на тушение пожаров в автомобилях. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

В частности, 19 мая в 23:02 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре, который возник во дворе 20-этажного жилого дома на ул. Вильямса, 5, что в Голосеевском районе столицы. По прибытию, пожарные установили, что горит припаркованный автомобиль Sang Yong.

Также еще один вызов прозвучал 20 мая в 01:51. Во дворе 24-этажного жилого дома на ул. Ахматовой, 22, что в Дарницком районе столицы, возник пожар в автомобиле Toyota Corolla. В 2:15 пожарные ликвидировали возгорание. В результате пожара сгорел и поврежден моторный отсек, салон, колеса и лакокрасочное покрытие рядом расположенного автомобиля Volvo.

Кроме того, в 3:29 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о пожаре, который возник во дворе 16-этажного жилого дома на ул. Бальзака, 55, что в Деснянском районе столицы. По прибытию, спасатели установили, что загорелся автомобиль BMW.

Причины возникновения пожаров устанавливаются.

Теги: #киев #пожары #украина #авто
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:50 20.05.2020
За минувшие сутки во Львовской области коронавирус диагностировали у 32 человек

За минувшие сутки во Львовской области коронавирус диагностировали у 32 человек

07:52 20.05.2020
В Днепре сгорел легковой автомобиль

В Днепре сгорел легковой автомобиль

07:21 20.05.2020
Российские наемники 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

Российские наемники 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

06:42 20.05.2020
На взятке в $2 тыс. США и 10 т зерна разоблачен подполковик СБУ

На взятке в $2 тыс. США и 10 т зерна разоблачен подполковик СБУ

04:57 20.05.2020
На День Киева заработают столичные фонтаны – КГГА

На День Киева заработают столичные фонтаны – КГГА

04:38 20.05.2020
Экс-нардеп Сольвар предстанет перед судом по обвинению в незаконной компенсации за жилье

Экс-нардеп Сольвар предстанет перед судом по обвинению в незаконной компенсации за жилье

03:40 20.05.2020
Украина получила $15,5 млн помощи от США для борьбы с коронавирусом

Украина получила $15,5 млн помощи от США для борьбы с коронавирусом

01:36 20.05.2020
Парламентарии инициируют создание ВСК по аудиоматериалам нардепа Деркача

Парламентарии инициируют создание ВСК по аудиоматериалам нардепа Деркача

00:58 20.05.2020
Гончаренко: У нардепа из фракции "Батькивщина" Мейдича диагностировали коронавирус

Гончаренко: У нардепа из фракции "Батькивщина" Мейдича диагностировали коронавирус

00:24 20.05.2020
Разумков: Правоохранительные органы должны отреагировать на полученную информацию с аудиоматериалов нардепа Деркача

Разумков: Правоохранительные органы должны отреагировать на полученную информацию с аудиоматериалов нардепа Деркача

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

КОРОНАВИРУС СТЕПАНОВ МИНЗДРАВ

В Украине за минувшие сутки 354 новых случая Covid-19, 16 ранее заболевших умерли, 323 выздоровели

ЮНЕСКО МУЗЕИ КОРОНАВИРУС

Каждый восьмой музей в мире может закрыться навсегда из-за COVID-19 - ЮНЕСКО

НОРМАНДСКИЙ ФОРМАТ ЗЕЛЕНСКИЙ ВСТРЕЧА

Зеленский готов к встрече в Нормандском формате, но достигнутые в Париже договоренности не выполняются – Резников

РАССЛЕДОВАНИЕ США КОЛОМОЙСКИЙ

Коломойский оказался под расследованием большого жюри США по обвинению в отмывании денег – СМИ

ВСУ ООС ОБСТРЕЛЫ

Российские наемники 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали

ПОСЛЕДНЕЕ

В Украине за минувшие сутки 354 новых случая Covid-19, 16 ранее заболевших умерли, 323 выздоровели

Каждый восьмой музей в мире может закрыться навсегда из-за COVID-19 - ЮНЕСКО

Американские ученые разрабатывают обнаруживающие коронавирус маски

Число жертв коронавируса в мире превысило 323 тыс. человек, число инфицированных - 4,9 млн.

Число жертв COVID-19 за сутки в Бразилии превысило 1 тыс. человек

Выбросы СО2 в мире сократились на 17% в разгар ограничений из-за COVID-19

Выбросы СО2 в мире сократились на 17% в разгар ограничений из-за COVID-19

Евросоюз не будет подстраиваться под Facebook в вопросах регулирования

Под Москвой разбился военный вертолет Ми-8, погиб экипаж

ВАКС продлил срок действия обязательств еще одному подозреваемому в деле Альперина

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА