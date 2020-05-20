Киевские спасатели за сутки ликвидировали пожары легковых авто в трех районах столицы

Киевские спасатели за минувшие сутки ликвидировали пожары легковых автомобилей, возникших в трех районах столицы, жертв и пострадавших нет, сообщила пресс-служба Госслужбы по ЧС в Фейсбуке.

"За минувшие сутки спасатели Киевского гарнизона трижды выезжали на тушение пожаров в автомобилях. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

В частности, 19 мая в 23:02 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре, который возник во дворе 20-этажного жилого дома на ул. Вильямса, 5, что в Голосеевском районе столицы. По прибытию, пожарные установили, что горит припаркованный автомобиль Sang Yong.

Также еще один вызов прозвучал 20 мая в 01:51. Во дворе 24-этажного жилого дома на ул. Ахматовой, 22, что в Дарницком районе столицы, возник пожар в автомобиле Toyota Corolla. В 2:15 пожарные ликвидировали возгорание. В результате пожара сгорел и поврежден моторный отсек, салон, колеса и лакокрасочное покрытие рядом расположенного автомобиля Volvo.

Кроме того, в 3:29 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о пожаре, который возник во дворе 16-этажного жилого дома на ул. Бальзака, 55, что в Деснянском районе столицы. По прибытию, спасатели установили, что загорелся автомобиль BMW.

Причины возникновения пожаров устанавливаются.