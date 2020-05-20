События

07:58 20.05.2020

Число жертв COVID-19 за сутки в Бразилии превысило 1 тыс. человек

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Число жертв COVID-19 за сутки в Бразилии превысило 1 тыс. человек

В Бразилии за истекшие сутки от связанных с коронавирусом заболеваний скончались 1 тыс. 179 человек, сообщило министерство здравоохранения страны.

Этот показатель является рекордным, до этого самое большое число связанных с коронавирусом смертных случаев было зафиксировано 12 мая - 881.

По состоянию на вечер вторника в Бразилии выявлено 271 тыс. 628 инфицированных, общее число летальных исходов составило 17 тыс. 971.

Президент Бразилии Жаир Болсонару выступает против введения в стране карантинных мер, что является предметом его серьезных конфликтов с губернаторами ряда штатов, установивших режим социальной изоляции на своих территориях.

Из-за противоречий по поводу мер противодействия распространению инфекции Болсонару уволил министра здравоохранения Энрике Мандету, а пришедший ему на смену Нельсон Тейш сам подал в отставку.

Сейчас обязанности министра исполняет генерал Эдуардо Пазуэлло, занимавший поста замминистра.

 

Теги: #жертвы #бразилия #вирус #рекорд
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