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07:21 20.05.2020

Российские наемники 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

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Российские наемники 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

За минувшие сутки российские наемники 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских защитников результате вражеских обстрелов не было", - говорится в сообщении на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в среду утром.

По украинским защитникам, которые выполняют задачи в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку Богдановки, Красногоровки, а также дважды у н.п. Тарамчук и Водяное противник применял гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

Все нарушения режима прекращения огня в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг осуществлял с использованием запрещенного минскими соглашениями вооружения. Так по защитниках Новотошковское наемники дважды вели огонь из минометов 120 мм и 82 мм, в общем выпустив 14 мин. Рядом с Крымским противник также задействовал 120 мм минометы - 15 мин.

Недалеко от н.п. Орехово враг выпустил по украинским позициям 12 мин 120 калибра и 26 мин 82 калибра, а также применяли крупнокалиберные пулеметы.

По данным украинской разведки, 19 мая военные ООС ранили трех российских наемников.

"С начала текущих суток российские вооруженные формирования в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вели огонь из 120 мм минометов недалеко Красногоровки и дважды применяли крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие у Богдановки. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет", - добавили в штабе.

 

Теги: #оос #сводка #украина
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