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04:57 20.05.2020

На День Киева заработают столичные фонтаны – КГГА

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Сезон работы столичных фонтанов начнется на День Киева, специализированное коммунальное водохозяйственное предприятие "Киевводфонд" начало подготовительные работы перед открытием, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"Сезон работы столичных фонтанов начнется на День Киева", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время начались подготовительные работы перед открытием.

"Обычно сезон работы фонтанов начинается 1 мая. В этом году восстановление работы фонтанов после зимы перенесли на конец мая в связи с карантинными ограничениями. Уже в конце недели киевляне будут наблюдать пробные запуски фонтанов. Этот процесс является обязательным перед началом нового сезона", - говорится в сообщении.

По информации КГГА, столичные фонтаны будут работать с 31 мая по 30 сентября, по понедельникам в работе фонтанов будут делать перерыв для проведения необходимых технических работ.

Теги: #киев #фонтаны #украина
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