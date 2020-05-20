Экс-нардеп Сольвар предстанет перед судом по обвинению в незаконной компенсации за жилье

В суд направлено обвинительное заключение по обвинению народного депутата Украины VIII созыва Руслана Сольвара в незаконном получении более 360 тыс. грн компенсации за аренду номера в гостинице "Киев", сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

"Прокурорами САП по материалам досудебного расследования НАБУ направлено в суд обвинительный акт по обвинению народного депутата Украины VIII созыва в незаконном получении компенсации на расходы по наем номера в гостинице «Киев» в связи с якобы отсутствием собственного столичного жилья", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что народный депутат получил по наследству квартиру в столице, однако скрыл этот факт и не отказался от компенсации за жилье.

"Как следствие, из государственного бюджета было незаконно выплачено 361,5 тыс. грн компенсаций", - подчеркнули в САП.