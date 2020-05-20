События

03:36 20.05.2020

Выбросы СО2 в мире сократились на 17% в разгар ограничений из-за COVID-19

2 мин читать

 Выбросы углекислого газа в мире в разгар периода действия ограничительных мер во время пандемии коронавируса в апреле сократились на 17%, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на исследование международной группы ученых из организации Global Carbon Project.

В частности, в США в прошлом месяце объем выбросов уменьшился примерно на треть. Значительнее всего этот показатель уменьшился, в частности, в Калифорнии.

При этом, в Индии выбросы СО2 сократились на 26%, в Европе - на 27%. В Китае сокращение почти на четверть выбросов было зафиксировано в феврале - именно тогда в этой стране действовали многочисленные меры по сдерживанию распространения коронавируса.

По подсчетам ученых, уровень выбросов за этот год будет ниже на 4-7%, чем в 2019 году. Этот показатель будет зависеть от того, как долго будут действовать ограничительные меры. Так, если в силе останутся самые строгие меры в течение всего года, то сокращение будет в размере 7%, если такие меры будут сняты в ближайшее время, то этот показатель составит 4%.

Исследователи отмечают, что на фоне снятия ряда ограничений уровень выбросов СО2 к 30 апреля в мире увеличилось на 3,3 млн тонн в день. Они считают, что если бы страны придерживались сокращений выбросов углекислого газа на уровне апреля не только во время пандемии, но на протяжении нескольких десятилетий, то, возможно в итоге, удалось бы избежать нагревания планеты на 1,9 градуса по Цельсию.

В исследовании говорится, что практически половина сокращений выбросов произошла от уменьшения использования транспорта, главным образом легковых и грузовых автомобилей. На снижение движения авиатранспорта приходится лишь 10% от общего числа сокращения выбросов.

Ранее ученых из разных стран уже проводили подобные исследования и фиксировали улучшение состояния воздуха в связи с введенными для борьбы с коронавирусом ограничения, в том числе на транспорт и на работу промышленных предприятий.

В конце апреле Центр исследований энергетики и чистого воздуха (CREA) сообщил, что улучшение качества воздуха ввиду введенных ограничительных мер привело к снижению показателя смертности в Европе от заболеваний, вызванных загрязнением воздуха. По подсчетам центра, благодаря сокращению вредных выбросов в атмосферу в европейских странах удалось за апрель избежать около 11 тыс. смертей в результате заболеваний, связанных с плохим качеством воздуха. Наиболее высокие показатели относительно числа смертей, которые удалось избежать, зафиксированы в Германии, Великобритании, Италии, Франции и Испании.

 

Теги: #коронавирус #мир #воздух
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

03:36 20.05.2020
Выбросы СО2 в мире сократились на 17% в разгар ограничений из-за COVID-19

Выбросы СО2 в мире сократились на 17% в разгар ограничений из-за COVID-19

00:58 20.05.2020
Гончаренко: У нардепа из фракции "Батькивщина" Мейдича диагностировали коронавирус

Гончаренко: У нардепа из фракции "Батькивщина" Мейдича диагностировали коронавирус

22:33 19.05.2020
В Ровенской области лабораторно подтвердились еще 14 случаев заражения коронавирусом

В Ровенской области лабораторно подтвердились еще 14 случаев заражения коронавирусом

22:08 19.05.2020
В Испании обязали жителей носить маски в общественных местах

В Испании обязали жителей носить маски в общественных местах

21:06 19.05.2020
В Украине вся культурная сфера, включая кинотеатры, может заработать с 1 июля - врио министра культуры Фоменко

В Украине вся культурная сфера, включая кинотеатры, может заработать с 1 июля - врио министра культуры Фоменко

21:02 19.05.2020
Каждый восьмой музей в мире может закрыться навсегда из-за COVID-19 - ЮНЕСКО

Каждый восьмой музей в мире может закрыться навсегда из-за COVID-19 - ЮНЕСКО

19:46 19.05.2020
В Тернопольской области на въездах в г.Кременец установили полицейские посты из-за роста там случаев COVID-19

В Тернопольской области на въездах в г.Кременец установили полицейские посты из-за роста там случаев COVID-19

19:35 19.05.2020
Американские ученые разрабатывают обнаруживающие коронавирус маски

Американские ученые разрабатывают обнаруживающие коронавирус маски

18:04 19.05.2020
Украинка умерла от Covid-19 в Великобритании – МИД

Украинка умерла от Covid-19 в Великобритании – МИД

17:49 19.05.2020
По итогам года мировой турпоток может снизиться на 60-80% - UNWTO

По итогам года мировой турпоток может снизиться на 60-80% - UNWTO

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

НОРМАНДСКИЙ ФОРМАТ ЗЕЛЕНСКИЙ ВСТРЕЧА

Зеленский готов к встрече в Нормандском формате, но достигнутые в Париже договоренности не выполняются – Резников

РАССЛЕДОВАНИЕ США КОЛОМОЙСКИЙ

Коломойский оказался под расследованием большого жюри США по обвинению в отмывании денег – СМИ

ВСУ ООС ОБСТРЕЛЫ

Российские наемники 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали

УКАЗ СБУ КАДРЫ ЗЕЛЕНСКИЙ

Зеленский сменил начальника спецподразделения СБУ "Альфа"

РОЗЫСК КЛИМЕНКО ВАКС

Заочный арест экс-министра доходов и сборов Клименко был отменен в связи с необъявлением подозреваемого в розыск - пресс-служба ВАКС

ПОСЛЕДНЕЕ

Экс-нардеп Сольвар предстанет перед судом по обвинению в незаконной компенсации за жилье

Украина получила $15,5 млн помощи от США для борьбы с коронавирусом

Евросоюз не будет подстраиваться под Facebook в вопросах регулирования

Парламентарии инициируют создание ВСК по аудиоматериалам нардепа Деркача

Под Москвой разбился военный вертолет Ми-8, погиб экипаж

ВАКС продлил срок действия обязательств еще одному подозреваемому в деле Альперина

На Харьковщине госрегистратор незаконно зарегистрировала право собственности на недвижимость стоимостью почти 13 млн грн

ВАКС перенес рассмотрение апелляции по делу экс-владельца VAB Банка Бахматюка

ВАКС перенес рассмотрение апелляции по делу экс-владельца VAB Банка Бахматюка

Трамп требует, чтобы ВОЗ справедливее относилась к США и научилась хорошо работать

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА