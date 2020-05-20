События

02:17 20.05.2020

Евросоюз не будет подстраиваться под Facebook в вопросах регулирования

2 мин читать

Европейский союз в регулировании цифровой сферы не будет подстраиваться под американскую Facebook Inc. (SPB: FB), заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

"Мы ценим ваш бизнес, - сказал он в ходе видеоразговора с основателем соцсети Марком Цукербергом. - Однако не мы должны подстраиваться под вас, а скорее - наоборот".

Бретон добавил, что Брюссель разрабатывает нормы "предварительного регулирования", которые будут в превентивном порядке контролировать ситуацию в этой сфере, а не реагировать на нее постфактум. Для телекоммуникационной отрасли это сработало, констатировал еврокомиссар. По его словам, параметры подобного регулирования могут быть выработаны до конца текущего года, сообщает Deutsche Welle.

Еврокомиссар сказал, что онлайн-платформы должны более тесно сотрудничать с властями. "Новая "цифровая" сделка неизбежна", - подчеркнул он.

При этом Бретон высказал мнение, что роль цифровой сферы еще больше возрастет после завершения пандемии коронавируса COVID-19: "Думаю, деловая и повседневная жизнь будет в значительной степени проходить онлайн, после того как мы справимся с этой ситуацией".

В свою очередь Цукерберг призвал ЕС взять на себя роль лидера в установлении глобальных стандартов технологического регулирования. В противном случае существует опасность того, что ряд других государств может последовать примеру Китая.

"Считаю, что это действительно опасно, и беспокоюсь о том, чтобы подобная модель не распространялась на другие страны", - сказал он.

Теги: #регулирование #европа #facebook
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:22 19.05.2020
Страны юга Европы готовятся к туристическому сезону, несмотря на угрозу коронавируса - СМИ

Страны юга Европы готовятся к туристическому сезону, несмотря на угрозу коронавируса - СМИ

19:05 18.05.2020
Facebook проложит подводный интернет-кабель для Африки, стоимость проекта может составить $1 млрд

Facebook проложит подводный интернет-кабель для Африки, стоимость проекта может составить $1 млрд

21:48 14.05.2020
В ВОЗ призывают Европу не расслабляться, а быть готовой ко второй волне коронавируса осенью

В ВОЗ призывают Европу не расслабляться, а быть готовой ко второй волне коронавируса осенью

19:21 08.05.2020
Еврокомиссия рекомендовала сохранить ограничения на необязательные поездки в ЕС до 15 июня

Еврокомиссия рекомендовала сохранить ограничения на необязательные поездки в ЕС до 15 июня

16:37 07.05.2020
Ряд стран готовится к постепенному снятию введенных из-за пандемии COVID-19 ограничений

Ряд стран готовится к постепенному снятию введенных из-за пандемии COVID-19 ограничений

10:51 07.05.2020
Россия вышла на пятое место по числу заболевших, обогнав ФРГ и Францию

Россия вышла на пятое место по числу заболевших, обогнав ФРГ и Францию

20:11 04.05.2020
Донорская конференция для борьбы с коронавирусом собрала 7,4 млрд евро

Донорская конференция для борьбы с коронавирусом собрала 7,4 млрд евро

18:35 01.05.2020
Австрийские предприятия ожидают 802 украинских сезонных работника, по Финляндии речь идет о тысячах украинцев - Пристайко

Австрийские предприятия ожидают 802 украинских сезонных работника, по Финляндии речь идет о тысячах украинцев - Пристайко

19:45 30.04.2020
ЕЦБ проведет 7 раундов размещения средств в рамках новой антикризисной программы кредитования

ЕЦБ проведет 7 раундов размещения средств в рамках новой антикризисной программы кредитования

18:16 29.04.2020
Правительство готово к переговорам с желающими официально пригласить украинских рабочих на сезонные работы европейскими странами - Шмыгаль

Правительство готово к переговорам с желающими официально пригласить украинских рабочих на сезонные работы европейскими странами - Шмыгаль

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

НОРМАНДСКИЙ ФОРМАТ ЗЕЛЕНСКИЙ ВСТРЕЧА

Зеленский готов к встрече в Нормандском формате, но достигнутые в Париже договоренности не выполняются – Резников

РАССЛЕДОВАНИЕ США КОЛОМОЙСКИЙ

Коломойский оказался под расследованием большого жюри США по обвинению в отмывании денег – СМИ

ВСУ ООС ОБСТРЕЛЫ

Российские наемники 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали

УКАЗ СБУ КАДРЫ ЗЕЛЕНСКИЙ

Зеленский сменил начальника спецподразделения СБУ "Альфа"

РОЗЫСК КЛИМЕНКО ВАКС

Заочный арест экс-министра доходов и сборов Клименко был отменен в связи с необъявлением подозреваемого в розыск - пресс-служба ВАКС

ПОСЛЕДНЕЕ

Парламентарии инициируют создание ВСК по аудиоматериалам нардепа Деркача

Под Москвой разбился военный вертолет Ми-8, погиб экипаж

Гончаренко: У нардепа из фракции "Батькивщина" Мейдича диагностировали коронавирус

ВАКС продлил срок действия обязательств еще одному подозреваемому в деле Альперина

В Ровенской области лабораторно подтвердились еще 14 случаев заражения коронавирусом

В Испании обязали жителей носить маски в общественных местах

На Харьковщине госрегистратор незаконно зарегистрировала право собственности на недвижимость стоимостью почти 13 млн грн

ВАКС перенес рассмотрение апелляции по делу экс-владельца VAB Банка Бахматюка

ВАКС перенес рассмотрение апелляции по делу экс-владельца VAB Банка Бахматюка

В Украине вся культурная сфера, включая кинотеатры, может заработать с 1 июля - врио министра культуры Фоменко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА