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01:36 20.05.2020

Парламентарии инициируют создание ВСК по аудиоматериалам нардепа Деркача

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Парламентарии инициируют создание ВСК по аудиоматериалам нардепа Деркача

Парламентарии инициируют в Верховной Раде создание временной следственной комиссии по обнародованным на пресс-конференции аудиоматериалам внефракционным нардепом Андреем Деркачем, заявил председатель парламента Дмитрий Разумков.

"Уже есть инициатива в парламенте о создании временной следственной комиссии, связанной с оценкой и рассмотрением вопросов, которые были подняты во время этой пресс-конференции, и были медийно заявлены", - сказал Разумков в эфире телеканала "112 Украина" во вторник вечером.

Он отметил, что пока инициатива не оформлена документально, однако будет иметь продолжение.

Теги: #разумков #нардепы #комиссия #украина #деркач
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