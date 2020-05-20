Парламентарии инициируют создание ВСК по аудиоматериалам нардепа Деркача

Парламентарии инициируют в Верховной Раде создание временной следственной комиссии по обнародованным на пресс-конференции аудиоматериалам внефракционным нардепом Андреем Деркачем, заявил председатель парламента Дмитрий Разумков.

"Уже есть инициатива в парламенте о создании временной следственной комиссии, связанной с оценкой и рассмотрением вопросов, которые были подняты во время этой пресс-конференции, и были медийно заявлены", - сказал Разумков в эфире телеканала "112 Украина" во вторник вечером.

Он отметил, что пока инициатива не оформлена документально, однако будет иметь продолжение.