В Ровенской области лабораторно подтвердились еще 14 случаев заражения коронавирусом

В Ровенской области лабораторно подтвердились еще 14 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщил глава областной государственной администрации Виталий Коваль.

"По состоянию на вечер 19 мая на Ровенщине подтверждено 14 новых случаев заболевания COVID-19", - написал глава ОГА на своей странице в Фейсбуке.

Он отметил, что это 5 жителей из Ровенского района (2 - с.Забороль, 1 - с.Колоденка, 1 - с.Городище, 1 - пгт Квасилов), 6 из г.Ровно, 1 с Березновского района (с.Малинськ), 1 с Рокитновского района (с.Глинне) и первый случай выявлен в Заричненском районе – женщина из с.Голубне.

Отмечается, что возраст больных от 5 до 72 лет.

"Таким образом в Ровенской зарегистрировано 1218 случаев заболевания COVID-19. Из них - 250 медработников и 90 детей. -За осложнений, вызванных коронавируса, 29 случаев летальных", - сказано в сообщении.

По его словам, преодолели COVID-19 - 436 человек.

"Сегодня выписаны еще 66 больных из Ровенского, Здолбуновского, Сарненского районов и города Ровно", - добавил глава ОГА.