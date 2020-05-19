События

22:08 19.05.2020

В Испании обязали жителей носить маски в общественных местах

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В Испании обязали жителей носить маски в общественных местах

В Испании сделали обязательным ношение масок во всех общественных местах, сообщает во вторник агентство Associated Press.

Испанцы будут обязаны надевать маски не только в помещениях, но и на улице в том случае, если соблюсти дистанцию в два метра с другим человеком не представляется возможным.

Ранее носить маски в Испании было обязательно только в больницах и в общественном транспорте.

Третий день подряд в стране фиксируют менее 100 смертей, связанных с коронавирусом. Так, за последние сутки скончались 83 зараженных COVID-19, заражение выявили у 295 человек, таким образом, общее число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом превысило 232 тыс.

Теги: #испания #коронавирус #маски
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