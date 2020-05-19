На Харьковщине госрегистратор незаконно зарегистрировала право собственности на недвижимость стоимостью почти 13 млн грн

Государственный регистратор Красноградской райгосадминистрации Харьковской области подозревается в злоупотреблении своими полномочиями (ч.3 ст.265-2 УК Украины).

"В ходе досудебного расследования установлено, что 8 апреля 2019 года государственный регистратор Красноградской РГА незаконно зарегистрировала переход права собственности на нежилое помещение, несмотря на наложенный судом арест на указанное имущество и вопреки "Порядку государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений" и действующему законодательству", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

По информации ведомства, общая стоимость этой недвижимости составляет почти 13 млн грн.

Подозреваемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.