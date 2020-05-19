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21:52 19.05.2020

ВАКС перенес рассмотрение апелляции по делу экс-владельца VAB Банка Бахматюка

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ВАКС перенес рассмотрение апелляции по делу экс-владельца VAB Банка Бахматюка

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отложила до 28 мая рассмотрение апелляционной жалобы прокурора на решение ВАКС об отказе в избрании меры пресечения в виде содержания под стражей экс-владельцу VAB Банка Олегу Бахматюку, сообщила пресс-служба Апелляционной палаты ВАКС в Facebook.

"Сегодня, 19 мая, в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда состоялось рассмотрение апелляционной жалобы прокурора по делу бывшего владельца VAB Банка на решение следственного судьи от 15.04.2020г. об отказе в удовлетворении ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Следующее судебное заседание состоится 28 мая в 14:00", - говорится в сообщении.

Отмечается, что суд перенес рассмотрение апелляционной жалобы в связи с поступлением ходатайств защитников об отложении судебного заседания и через пребывания одного из членов коллегии на больничном.

Как сообщалось, 15 апреля Высший антикоррупционный суд (ВАКС) отказал Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) в избрании для бизнесмена, экс-владельца VAB Банка Олега Бахматюка меры пресечения в виде содержания под стражей в деле о полученном этим банком в 2014 году стабилизационном кредите Нацбанка, что подтверждает незаконность действий НАБУ.

20 марта 2015 года НБУ решил отозвать банковскую лицензию и ликвидировать ВиЭйБи Банк (VAB банк, Киев). К началу октября 2014 года VAB Банк по размеру активов занимал 16-е место (24 млрд грн) среди 166 действовавших в стране банков. Бахматюк неоднократно обращался в Фонд гарантирования вкладов физлиц и НБУ с предложением реструктуризировать долги, но Нацбанк отклонил его предложения и требует немедленно взыскать задолженность по кредитам рефинансирования.

Детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) 11 ноября 2019 года по подозрению в завладении средствами стабкредита VAB банку задержали 7 человек, среди которых бывшие и действующие сотрудники Национального банка Украины, VAB банка и связанных с экс-владельцем банка компаний, однако затем отпустили их под залог.

В конце ноября Министерство внутренних дел (МВД) Украины по заявлению НАБУ объявило в розыск Бахматюка и его сестру, гендиректора "Авангарда" Наталью Василюк, которые на момент следственных действий были за рубежом.

Теги: #апелляция #бахматюк #украина #вакс
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