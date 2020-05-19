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20:54 19.05.2020

Зеленский готов к встрече в Нормандском формате, но достигнутые в Париже договоренности не выполняются – Резников

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Зеленский готов к встрече в Нормандском формате, но достигнутые в Париже договоренности не выполняются – Резников

Первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе, вице-премьер Алексей Резников считает, что президент Украины Владимир Зеленский готов к новой встрече в Нормандском формате, а украинская сторона предприняла шаги для выполнения договоренностей саммита в Париже в декабре 2019 года, чего не сделала Россия.

"Мне кажется, что это было бы возможно даже в режиме видеоконференции. Была бы на это, как говорится, политическая воля всех четырех лидеров. Я вам точно могу сказать, что президент Украины готов к этой встрече и этому разговору. Но действительно сегодня происходит на всех различных уровнях обсуждение и инвентаризация, выполнили ли все стороны те договоренности, которые были достигнуты в Париже 9 декабря", - сказал он в эфире телеканала "Украина 24" во вторник.

Резников указал, что лично предлагал руководителю российской делегации в ТКГ Борису Грызлову провести эту инвентаризацию. "Например, давайте посмотрим, есть ли сегодня доступ представителей Международного комитета Красного Креста в места удерживания лиц. К сожалению, Российская Федерация не обеспечила выполнение этой договоренности, хотя их лидер, президент Владимир Путин был и подтвердил, что они готовы этого достигать", - отметил он.

Резников напомнил, что не договорились также о начале работ в двух местах на линии соприкосновения на Донбассе, где должны открыться КПВВ, которые имеют гуманитарное значение. "Кстати, Украина со своей стороны в Золотом сделала всё необходимое. Пока что какие-то ремонтные работы с той стороны не начались, хотя мы дали им все гарантии безопасности", - сказал он.

Теги: #нормандский_формат #зеленский #встреча
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