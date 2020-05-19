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20:36 19.05.2020

Преступная группа на Ровенщине занималась похищением людей и принудительным лишением их свободы под видом лечения

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Преступная группа на Ровенщине занималась похищением людей и принудительным лишением их свободы под видом лечения

В Ровенской области правоохранители сообщили о подозрении 21 участнику организованной преступной группы, занимавшейся похищением людей и принудительным лишением их свободы под видом лечения

Как сообщает Офис генерального прокурора во вторник, под процессуальным руководством прокуратуры Ровенской области 19 мая 2020 г. «сообщено о подозрении 21 участнику организованной преступной группы по фактам незаконного похищения людей, ограничение их свободы путем помещения в специально приспособленных жилых помещений, пытки удерживаемых лиц на территории Ровенской и Тернопольской областей (ч. 3 ст. 27 , ч. 3 ст. 146, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 127 УК Украины)».

По данным следствия, житель Ровно создал и возглавил преступную группу под видом деятельности общественной организации. В ее состав он привлек еще 20 участников, в том числе ранее судимых лиц.

Действуя в течение 2016-2020 годов в составе межрегиональной организованной группы, за денежное вознаграждение они похищали людей на территории восточных и западных областей Украины, принудительно перевозили их и помещали в 5 так называемых «лечебных центров» на территории Ровенской области и одного заведения в Тернопольской области.

Похищенные лица незаконно содержались против их воли в условиях изоляции под видом оказания медицинской и психологической помощи от наркотической, алкогольной и других видов зависимости. Заинтересованные лица осуществляли за это периодическую оплату - от 5 до 12 тыс грн в месяц. При этом, за нарушение режима пребывания, а также попытки бегства в удерживаемых применялись насильственные действия, помещение в «карцер», причинение телесных повреждений, принудительное введение психотропных и наркотических веществ, а также другие подобные действия с целью подавления их воли.

19 мая на основании постановлений следственного судьи правоохранители провели 27 обысков на территории Ровенской и Тернопольской областей, в частности в так называемых «реабилитационных центрах», по адресам проживания лиц, причастных к совершению указанных преступлений, в принадлежащих им транспортных средствах.

По результатам обысков в 6 «реабилитационных центрах», которые работали без каких-либо разрешительных документов и медицинского персонала, выявлены 145 незаконно удерживаемых лиц из разных регионов Украины, документы, удостоверяющие их личность, компьютерная техника, средства мобильной связи, черновые записи о деятельности этих учреждений, денежные средства, банковские карточки, рекламную продукцию по нарко- и алкозависимости, медицинские препараты и другое.

Сейчас 14 человек, в том числе организатора и активных участников межрегиональной преступной группы, задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Следователи и процессуальные действия в уголовном производстве продолжаются.

Указанные следственные действия проведены с участием 38 следователей полиции, 25 прокуроров, 40 оперативных работников полиции и СБУ, а также 40 спецназовцев.

Операция проводилась прокурорами органов прокуратуры Ровенской области совместно со следователями СУ Главного управления Нацполиции в области и с привлечением следователей территориальных подразделений полиции по оперативной сопровождения сотрудников Управления СБУ в Ровенской области, отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУНП в Ровенской области.

Теги: #прокуратура #ровенская_область
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