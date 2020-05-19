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19:55 19.05.2020

Защитные костюмы для медиков доставлены в Украину, заверяет глава Минздрава

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Защитные костюмы для медиков доставлены в Украину, заверяет глава Минздрава

Министр здравоохранения Максим Степанов заявляет, что защитные костюмы для медицинских работников доставлены в страну и в среду их уже начнут доставлять в регионы.

"Конечно, костюмы приехали. Завтра они уже начинают разъезжаться по регионам, а именно в те медицинские учреждения, которые в этом нуждаются…. Прежде всего, это западная Украина", - сказал Степанов во вторник вечером в эфире телеканала "Украина 24", комментируя заявления депутатов о том, что закупленные костюмы для защиты украинских медиков от Covid-19 не доставлены в Украину.

Как сообщалось, 19 мая народные депутаты парламентской фракции "Голос" инициировали сбор подписей за постановление об отставке министра здравоохранения Степанова.

"Сегодня фракция "Голос" начала сбор подписей за постановление за то, чтобы этот человек ушел с должности. Я призываю каждого из вас подписаться под этим постановлением, потому что если вы этого не сделаете, то станете соучастником этого преступления и когда поедите к себе в регионы в больницы, то вас врачи будут спрашивать: а что вы сделали, чтобы нас защитить нас и уволить министра, который ворует и убивает? Потому что никак кроме как массовым убийством это назвать нельзя", - сказала народный депутат из фракции "Голос", член парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Александра Устинова с трибуны Верховной Рады.

Депутат пояснила, что "массовым убийством" она считает невыполнение в полном объеме поставки защитных костюмов для медработников, которые, как говорят в "Голосе", были закуплены по завышенным ценам.

"Два дня назад министр здравоохранения Максим Степанов, которого уже все окрестили "Максим Костюмов", нам в очередной раз соврал. Вы все услышали, что к нам приехали костюмы, и их будут развозить по Украине для медиков. Так вот, я вам хочу сказать: я вчера была на таможне. Не приехали костюмы. Вместо 72 тысяч костюмов, которые должны были приехать и защищать наших медиков, приехало 29 (тысяч - ИФ)", - рассказала она.

"Нам просто врут в лицо в то время, когда в Украине каждый день 100 медицинских работников инфицируются Covid-19. Только вчера начались забастовки в Харькове, когда медики выходили и говорили - у нас нечем себя защитить", - добавила Устинова.

Теги: #минздрав #костюм
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