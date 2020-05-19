В Тернопольской области на въездах в г.Кременец установили полицейские посты из-за роста там случаев COVID-19

На въездах в г.Кременец (Тернопольская область) установлены полицейские посты в связи с ростом в населенном пункте случаев заражения коронавирусом, сообщает отдел коммуникации полиции Тернопольской области.

"С 19 мая на въездах в Кременец установили два полицейских поста. Они будут работать ежедневно с 7 до 22 часов", - говорится в сообщении.

Как рассказал заместитель начальника ГУНП в Тернопольской области Михаил Белецкий, в город будут пропускать автомобили под управлением лиц, которые там зарегистрированы, проживают или работают, а также спецтранспорт, который обеспечивает важные сферы жизнедеятельности населенного пункта. Движение других транспортных средств будет осуществляться в обход Кременца.

Отмечается, что правоохранители будут проводить разъяснительную работу с гражданами и, в случае необходимости, оказывать помощь в пределах своей компетенции.

Также непосредственно в самом городе будут работать автопатрули, которые будут следить за соблюдение требований карантина субъектами хозяйствования, местными жителями. Полицейские просят жителей Кременца соблюдать правила карантина и без надобности не посещать общественные места.

Как сообщалось, согласно данным, опубликованным на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) во вторник утром, в Тернопольской области – 20 случаев выздоровления, случаев заболевания и смерти за сутки не было (за все время 1 081 заболели, 22 умерли и 619 выздоровели), сейчас болеет 440 человек