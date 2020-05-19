Российские наемники 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали

Российские наемники шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала вторника, украинские военнослужащие не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибров 120-мм и 82-мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", - сказано в сообщении штаба ООС на странице в Фейсбуке.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" у н.п.Богдановка, Красногоровка и Тарамчук противник применял гранатометы различных систем.

Также по позициям украинских защитников, которые выполняют задачи в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи н.п.Новотошковское враг дважды открывал огонь из запрещенных Минскими соглашениями минометов 120-мм и 82-мм, в общем выпустив 14 мин. Недалеко от н.п. Орехово российские наемники выпустили по украинским позициям 12 мин 120 калибра и 26 мин 82 калибра, а также использовали крупнокалиберные пулеметы.

"Потерь среди наших защитников в результате вражеских обстрелов не было. В ответ на преступные действия российских оккупантов наши воины открывали прицельный огонь по вражеским опорным пунктам", - говорится в сообщении.

Отмечается, что случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.