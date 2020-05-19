Зеленский сменил начальника спецподразделения СБУ "Альфа"

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил начальником Центра специальных операций борьбы с терроризмом, защиты участников уголовного судопроизводства и работников правоохранительных органов Службы безопасности Украины Сергея Дусика.

"Назначить Дусик Сергея Викторовича начальником Центра специальных операций борьбы с терроризмом, защиты участников уголовного судопроизводства и работников правоохранительных органов Службы безопасности Украины", - говорится в тексте указа от 19 мая №188/2020, опубликованном на сайте президента во вторник.

Другим своим указом (№187/2020) Зеленский уволил с этой должности Александра Устименко.

Как сообщалось, 20 марта 2015 года президент Украины Петр Порошенко назначил начальником Центра специальных операций борьбы с терроризмом, защиты участников уголовного судопроизводства и работников правоохранительных органов Службы безопасности Украины Александра Устименко.

Согласно данным СМИ, Дусик ранее занимал должность командир днепропетровского спецподразделения "Альфа".