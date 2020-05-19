Украинка умерла от Covid-19 в Великобритании – МИД

Гражданка Украины, инфицированная Covid-19, умерла в Великобритании, сообщил директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.

"19.05.2020 посольство Украины в Великобритании получило информацию о смерти 17.05.2020 в г. Чертси, графство Суррей, гражданки Украины, 1978 г. р., инфицированной коронавирусом. Посольство предоставляет содействие родственникам умершей по оформлению необходимых документов и решению вопроса репатриации тела", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

Погорельцев заверил, что дело находится на контроле Департамента консульской службы МИД и Посольства Украины в Великобритании.