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18:04 19.05.2020

Украинка умерла от Covid-19 в Великобритании – МИД

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Гражданка Украины, инфицированная Covid-19, умерла в Великобритании, сообщил директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.

"19.05.2020 посольство Украины в Великобритании получило информацию о смерти 17.05.2020 в г. Чертси, графство Суррей, гражданки Украины, 1978 г. р., инфицированной коронавирусом. Посольство предоставляет содействие родственникам умершей по оформлению необходимых документов и решению вопроса репатриации тела", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

Погорельцев заверил, что дело находится на контроле Департамента консульской службы МИД и Посольства Украины в Великобритании.

Теги: #великобритания #украинка #коронавирус
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