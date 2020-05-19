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16:56 19.05.2020

Кличко: нам необходимо максимум две недели для подготовки детских садов

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Кличко: нам необходимо максимум две недели для подготовки детских садов

Детские сады в Киеве будут подготовлены для приема детей в течение максимум двух недель после соответствующего решения Кабинета министров Украины, подчеркивает мэр города Виталий Кличко.

«Мы понимаем, что по окончании карантина абсолютное большинство людей будут возвращаться к работе, вопросы родителей с детьми будут решаться… Это решение должен принять Кабинет министров», - сказал Кличко во вторник в эфире телеканала «Украина 24».

По словам городского головы, необходимо будет определить и выполнить ключевые требования открытия дошкольных детских учреждений.

«Нам понадобится максимум две недели для проверки детских садов, чтобы они отвечали ключевым требованиям… и их открытия», - пояснил мэр.

Он добавил, что все действия в этом вопросе будут проводиться в соответствии с протоколами правительства.

Теги: #киев #кличко #детсады
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