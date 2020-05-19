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16:48 19.05.2020

Заполняемость пациентов с COVID-19 в инфекционных отделениях больниц Киева незначительная – Кличко

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Заполняемость пациентов с COVID-19 в инфекционных отделениях больниц Киева незначительная – Кличко

Заполняемость пациентами с коронавирусом в инфекционных отделениях больниц Киева находится на уровне 15%, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"У нас есть 1,700 тыс. койко-мест в инфекционных отделениях. На сегодня в инфекционных отделениях находятся 250 чел.", - сказал он во вторник в эфире телеканала "Украина 24".

"Заполняемости, слава Богу, нет", - отметил городской голова.

При этом Кличко подчеркнул необходимость сделать все, чтобы количество пациентов с коронавирусом не превысило количество койко-мест.

"Это ключевой критерий, когда ситуация может выйти из-под контроля. Сейчас все под контролем. У нас достаточно ПЦР-тестов, аппаратов ИВЛ", - подытожил мэр.

Теги: #киев #коронавирус #кличко
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