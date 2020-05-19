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16:15 19.05.2020

Последствия коронавируса грозят в полтора-два раза увеличить число голодающих в Восточной Африке - до 34 - 43 млн человек

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Последствия коронавируса грозят в полтора-два раза увеличить число голодающих в Восточной Африке - до 34 - 43 млн человек

Социально-экономические последствия пандемии коронавируса COVID-19 угрожают ростом числа людей, которым остро не хватает еды в Восточной Африке и на полуострове Сомали, до 34 - 43 млн человек, сообщает во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на доклад Всемирной продовольственной программы (WFP).

Агентство напоминает, что до пандемии примерно 20 млн человек в девяти странах региона - Эфиопии, Южном Судане, Кении, Сомали, Уганде, Руанде, Бурунди, Джибути и Эритрее - сталкивались с проблемами с питанием из-за перебоев в поставках продовольствия, нашествий саранчи и наводнений. Таким образом, ситуация вокруг COVID-19 может увеличить число нуждающихся в продовольственной помощи в полтора - два раза.

"Наиболее уязвимыми, подверженными риску являются бедные горожане, еле сводящие концы с концами в незаконных поселениях, и миллионы беженцев, сосредоточенные в густонаселенных лагерях по всему региону", - приводит агентство выдержки из доклада WFP.

В WFP также заявили, что организация до сентября нуждается в $103 млн для выдачи рационов питания или осуществления полноценных денежных переводов более чем 3 млн беженцам, находящимся в девяти странах региона.

Пандемия COVID-19 "беспрецедентна, потому что она затрагивает не одну страну или регион, а целый мир. Это не просто проблема с предложением (продовольственной продукции - ИФ), как от засухи, и не проблема со спросом, вроде рецессии, это проблема и того, и другого одновременно, в глобальном масштабе", - заявила заместитель директора WFP по региону Бренда Бехан.

"Ожидается смерть более значительного числа людей от социально-экономического воздействия COVID-19, чем непосредственно от вируса", - пояснила она.

В минувшем апреле исполнительный директор WFP Дэвид Бизли заявил, что население более чем 30 стран развивающегося мира на фоне пандемии коронавируса может столкнуться с голодом, а 1 млн человек уже находится на грани голодной смерти.

До этого Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН и WFP обнародовали доклад, согласно которому до пандемии 135 млн человек в 55 странах мира либо уже жили в ситуации острого продовольственного кризиса, либо в условиях чрезвычайной гуманитарной ситуации. Однако последствия коронавируса могут удвоить это число до примерно 265 млн человек, предупредили в ООН.

Теги: #коронавирус #голод
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