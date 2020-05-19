Участникам банды, которые 15 мая в Покровске похитили и пытали ветерана АТО, выдвинуто подозрение

Следователи Главного управления Национальной полиции в Донецкой области сообщили о подозрении трем лицам, которые похитили, ограбили и подвергли пыткам ветерана-добровольца в г.Покровск Донецкой области, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области в Facebook во вторник.

"Досудебным расследованием установлено, что ночью 15 мая 2020 года четверо неоднократно судимых за корыстные преступления мужчин, один из которых является обвиняемым по делу об умышленном убийстве, находясь на одной из улиц г.Покровска, совершили разбойное нападение на бывшего бойца одного из добровольческих батальонов. На глазах у его родственников нападавшие силой посадили ветерана АТО в автомобиль марки "ВАЗ" и скрылись в неизвестном направлении. Злоумышленники отобрали у мужчины денежные средства и золотые украшения, в течение двух часов жестоко его пытали, а затем привезли его в багажнике машины и оставили в месте похищения", - говорится в сообщении.

Пострадавший госпитализирован с переломом ключицы и многочисленными гематомами, его состояние оценивается как тяжелое.

Троим участникам банды выдвинуто подозрение по ч.2 ст.187 (разбой), ч.2 ст.146 (похищение человека) и ч.2 ст.127 (пытки) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос об уведомлении о подозрении четвертому соучастнику преступления, гражданину Азербайджана, и избрании меры пресечения всем фигурантам. Досудебное расследование продолжается.