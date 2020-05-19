События

13:25 19.05.2020

В Минреинтеграции хотят обеспечить переселенцам и жителям оккупированных территорий доступ в госуслугам через новые мобильные приложения

1 мин читать

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины намерено создать мобильные приложения для временно перемещенных лиц и граждан Украины, которые проживают на оккупированных территориях, для доступа к различным государственным услугам.

"Обеспечить максимальный доступ для граждан Украины, которые проживают на временно оккупированной территории к административным, социальным, образовательным услугам через систему онлайн доступа путем разработки и введения проекта "Е-резидент", - говорится в драфте проекта программы деятельности Минреинтеграции, который опубликован на сайте ведомства.

Также в ведомстве в сотрудничестве с Министерством цифровой трансформации намерены до конца 2021 года создать электронные кабинет и мобильное приложение для временно перемещенных лиц с возможностями создания электронной справки переселенца, формирования очереди на жилье, информацией о льготах, предоставлении гуманитарной помощи.

Кроме того, до конца 2022 года предполагается создание электронного кабинета и мобильного приложения для проживающих на оккупированных территориях граждан с возможностями получения электронных свидетельств о рождении, индикационных номеров и регистрации правовых актов.

Теги: #оккупация #е_услуги #минреинтеграции
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:06 19.05.2020
Минреинтеграции хочет разработать механизм привлечения к ответственности иностранцев за попытки легитимации аннексии Крыма Россией

Минреинтеграции хочет разработать механизм привлечения к ответственности иностранцев за попытки легитимации аннексии Крыма Россией

16:40 18.05.2020
Резников: Минреинтеграции может выйти на неконтролируемую часть границы Украины  с Россией раньше других

Резников: Минреинтеграции может выйти на неконтролируемую часть границы Украины  с Россией раньше других

12:18 18.05.2020
Минреинтеграции Украины и ООН обсудили сотрудничество в гуманитарном направлении

Минреинтеграции Украины и ООН обсудили сотрудничество в гуманитарном направлении

10:40 18.05.2020
Минреинтеграции создало госпредприятие "Реинтеграция и восстановление" для управления КПВВ – Резников

Минреинтеграции создало госпредприятие "Реинтеграция и восстановление" для управления КПВВ – Резников

13:48 27.04.2020
Милитаризация Крыма создает угрозы распространения эпидемии Covid-19 - Минреинтеграции

Милитаризация Крыма создает угрозы распространения эпидемии Covid-19 - Минреинтеграции

18:34 20.04.2020
Минреинтеграции сообщило о блокировании своего сайта в РФ из-за информации о сокрытии РФ данных о больных Covid-19 в Крыму и на Донбассе

Минреинтеграции сообщило о блокировании своего сайта в РФ из-за информации о сокрытии РФ данных о больных Covid-19 в Крыму и на Донбассе

15:21 17.04.2020
Минреинтеграции предлагает общественным организациям выдвинуть предложения к плану правительства по защите целостности Украины и реинтеграции оккупированных территорий

Минреинтеграции предлагает общественным организациям выдвинуть предложения к плану правительства по защите целостности Украины и реинтеграции оккупированных территорий

19:17 16.04.2020
Минреинтеграции рекомендует обращаться в ЕСПЧ при нарушении их права собственности в оккупированном Крыму

Минреинтеграции рекомендует обращаться в ЕСПЧ при нарушении их права собственности в оккупированном Крыму

10:20 16.04.2020
Минреинтеграции: Оккупационные власти на Донбассе и в Крыму продолжают отрицать наличие летальных случаев от COVID-19

Минреинтеграции: Оккупационные власти на Донбассе и в Крыму продолжают отрицать наличие летальных случаев от COVID-19

15:12 10.04.2020
Минреинтеграции обеспокоено очередным актом давления на крымских татар со стороны российской оккупационной власти

Минреинтеграции обеспокоено очередным актом давления на крымских татар со стороны российской оккупационной власти

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ИНТЕРВЬЮ ГОРДОН СБУ

СБУ: Интервью с Поклонской и Гиркиным – это инициатива Гордона, они изучаются на предмет дополнительных доказательств агрессии РФ против Украины

КАРАНТИН ЗЕЛЕНСКИЙ КОРОНАВИРУС

Зеленский: тенденция по количеству заболевших вселяет оптимизм, но к коронавирусу нельзя относиться небрежно

КИЕВ КОРОНАВИРУС КЛИЧКО

Коронавирус в Киеве подтвердили ещё у 38 человек, в том числе у 8 медиков, трое заболевших умерли - Кличко

МАЙДАН ПРОКУРАТУРА

Офис генпрокурора сообщил о подозрении экс-прокурору, причастному к уголовному преследованию активистов Евромайдана

ПРОКУРАТУРА ОКУЕВА УБИЙСТВО

Гражданину РФ, организовавшему убийство Окуевой, сообщено о подозрении

ПОСЛЕДНЕЕ

Работа судов во время карантина засвидетельствовала опоздание Украины с запуском системы электронного судопроизвоства – мнение

СБУ: Интервью с Поклонской и Гиркиным – это инициатива Гордона, они изучаются на предмет дополнительных доказательств агрессии РФ против Украины

Частные перевозчики не должны необоснованно повышать цены на проезд - Кличко

Зеленский: тенденция по количеству заболевших вселяет оптимизм, но к коронавирусу нельзя относиться небрежно

Коронавирус в Киеве подтвердили ещё у 38 человек, в том числе у 8 медиков, трое заболевших умерли - Кличко

Минветеранов просит правоохранительные органы дать оценку интервью Гордона с Гиркиным и Поклонской

В ВСУ проведено уже более 2,5 тыс исследований на Covid-19 – Минобороны

На дороги в этом году будет потрачено 10% бюджета страны – глава "Укравтодора" Кубраков

Офис генпрокурора сообщил о подозрении экс-прокурору, причастному к уголовному преследованию активистов Евромайдана

Гражданину РФ, организовавшему убийство Окуевой, сообщено о подозрении

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА