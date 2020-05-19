В Минреинтеграции хотят обеспечить переселенцам и жителям оккупированных территорий доступ в госуслугам через новые мобильные приложения

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины намерено создать мобильные приложения для временно перемещенных лиц и граждан Украины, которые проживают на оккупированных территориях, для доступа к различным государственным услугам.

"Обеспечить максимальный доступ для граждан Украины, которые проживают на временно оккупированной территории к административным, социальным, образовательным услугам через систему онлайн доступа путем разработки и введения проекта "Е-резидент", - говорится в драфте проекта программы деятельности Минреинтеграции, который опубликован на сайте ведомства.

Также в ведомстве в сотрудничестве с Министерством цифровой трансформации намерены до конца 2021 года создать электронные кабинет и мобильное приложение для временно перемещенных лиц с возможностями создания электронной справки переселенца, формирования очереди на жилье, информацией о льготах, предоставлении гуманитарной помощи.

Кроме того, до конца 2022 года предполагается создание электронного кабинета и мобильного приложения для проживающих на оккупированных территориях граждан с возможностями получения электронных свидетельств о рождении, индикационных номеров и регистрации правовых актов.