На дороги в этом году будет потрачено 10% бюджета страны – глава "Укравтодора" Кубраков

В 2020 году на строительство и ремонт дорог в Украине предусмотрено рекордное финансирование – если посчитать все источники, это около 100 млрд грн или 10% бюджета страны. Об этом рассказал глава "Укравтодора" Александр Кубраков.

"Да, отрасль в этом году – в приоритете государства, и есть финансирование, но нам никто не дает его на блюдечке с голубой каемочкой – мы выгрызаем эти деньги, и добиваемся того, чтобы они шли на дороги в каждом уголке Украины", - заявил Кубраков.

По его словам, основа финансирования дорог – Государственный дорожный фонд. Из него 31,5 млрд грн направляются на ремонты и строительство дорог государственного значения, 5,7 млрд – на содержание дорожной сети, 22 млрд – на дороги местного значения.

Второй источник финансирования – это деньги, которые "Укравтодор" получает под госгарантии. Суммарно Агентство планирует привлечь 19,3 млрд грн.

При этом глава "Укравтодора" признался, что будет полностью спокоен, когда будет обеспечен третий источник финансирования – это 35 млрд грн, полученных "Нафтогазом" от Газпрома по решению Стокгольмского арбитража.

"Этот вопрос держит на контроле премьер. И в ближайшие дни должно быть принято постановление правительства, которое зафиксирует на какие именно дороги будут направлены эти деньги", - сообщил Кубраков.

Кроме этих основных источников у "Укравтодора" есть финансирование от Международных финансовых организаций (4,4 млрд), и отдельные бюджетные программы (около 2 млрд грн).

Напомним, одним из самых амбициозных дорожных планов на 2020 год является строительство дороги Решетиловка-Днепр, на территории Полтавской области эта трасса станет первым в Украине бетонным автобаном.