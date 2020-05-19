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12:59 19.05.2020

СБУ: Интервью с Поклонской и Гиркиным – это инициатива Гордона, они изучаются на предмет дополнительных доказательств агрессии РФ против Украины

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СБУ: Интервью с Поклонской и Гиркиным – это инициатива Гордона, они изучаются на предмет дополнительных доказательств агрессии РФ против Украины

Интервью журналиста Дмитрия Гордона с с депутатом Государственной думы РФ, экс-"прокурором" оккупированного Крыма Натальей Поклонской и гражданином РФ, бывшим т.н. "министром обороны ДНР" Игорем Гиркиным (Стрелковым) рассматриваются как возможные дополнительные оказательства агрессии РФ против Украины, в то же время были инициативой самого Гордона, заявляют в Службе безопасности Украины (СБУ) во вторник.

"Проведение интервью с Натальей Поклонская и Игорем Гиркиным (Стрелковым) является инициативой журналиста Дмитрия Гордона. Между тем, вся информация, озвученная в этих интервью, уже подробно анализируется сотрудниками Службы на предмет ее использования, как дополнительных доказательств захвата Российской Федерацией территории Украины и фактического развязывания войны на востоке нашей страны", - сообщается на странице СБУ в соцсети Facebook во вторник.

Как сообщалось, ранее в СБУ заявили о намерении проанализировать ситуацию вокруг интервью Поклонской и Гиркина Гордону. Партия "Европейская солидарность" также обратилась к СБУ с требованием немедленно начать производство по факту разжигания вражды, поддержки терроризма и подрыва суверенитета Украины Гордоном.

Сам Гордон заявил, что интервью были сделаны им при содействии украинских спецслужб, а флэш-накопители с материалами переданы в Гаагу для использования в качестве показаний на процессе по делу об аннексии Крыма и военной агрессии на Донбассе.

Теги: #интервью #гордон #сбу
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Интерфакс-Украина
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