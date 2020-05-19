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12:38 19.05.2020

Частные перевозчики не должны необоснованно повышать цены на проезд - Кличко

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Частные перевозчики не должны необоснованно повышать цены на проезд - Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко заявляет, что частные перевозчики не должны необоснованно повышать цены на проезд в столице.

"Постановлением правительства еще в 2015 году отменено государственное регулирование тарифов на перевозку пассажиров на автотранспорте общего пользования. И тарифы маршрутных такси относятся к сфере свободных цен. Их каждый перевозчик формирует самостоятельно, учитывая спрос и предложения на рынке услуг, стоимость горючего и другие расходы. К сожалению, городские власти не имеет полномочий согласовывать тарифы автобусных маршрутов, работающих в режиме маршрутного такси", - сказал Кличко на брифинге во вторник.

В то же время мэр отметил, что перед тем, как повысить стоимость проезда, перевозчики должны минимум за 7 рабочих дней предупредить о своих намерениях, а также предоставить все документы, обосновывающие любое повышение.

"Насколько мне известно, таких обращений от частных перевозчиков в контролирующие органы не было. Я уже заявлял и подчеркну, что в коммунальном общественном транспорте повышать стоимость проезда город не планирует. А если частные перевозчики попытаются необоснованно и "с потолка" сформировать новые тарифы, мы будем обращаться в Антимонопольный комитет", - подчеркнул Кличко.

Кроме того, мэр отметил, что Киев готовится к восстановлению работы наземного коммунального общественного транспорта в обычном режиме, что должно произойти после 22 мая.

По его словам, и коммунальный наземный общественный транспорт, и частный общественный транспорт, который возобновит работу, сможет перевозить одновременно не более половины от числа пассажиров, на которую он рассчитан.

"Контролировать соблюдение этих правил должна полиция. Помогать правоохранителям будет муниципальная охрана", - отметил мэр.

Кличко добавил, что водители и кондукторы должны будут носить маску или респиратор и перчатки. Все сотрудники компании-перевозчика перед началом работы обязаны будут пройти термометрию.

Теги: #киев #кличко #транспорт
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