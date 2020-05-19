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12:29 19.05.2020

Коронавирус в Киеве подтвердили ещё у 38 человек, в том числе у 8 медиков, трое заболевших умерли - Кличко

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Коронавирус в Киеве подтвердили ещё у 38 человек, в том числе у 8 медиков, трое заболевших умерли - Кличко

Количество киевлян, у которых подтвердили заболевание коронавирусом, за сутки выросло на 38 человек: это на три случая меньше, чем за предыдущие сутки, 17 мая).

"За прошедшие сутки в столице от коронавируса умерли три человека. На сегодняшний день в Киеве уже 2359 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - сказал городской голова Киева Виталий Кличко на онлайн пресс-конференции во вторник.

Среди заболевших 23 женщины в возрасте от 29 до 87 лет, 12 мужчин в возрасте от 24 до 58 лет, и трое детей - две девочки двух и трех лет и мальчик 9 лет.

В больницы госпитализированы 8 пациентов, остальные лечатся на самоизоляции.

"Выздоровел за сутки 61 человек. Всего вирус преодолели 285 жителей Киева", - уточнил Кличко.

Городской голова отметил, что 58% умерших от коронавируса в Киеве были старше 65-70 лет. 25% людей умерли в возрасте 50-64 года. 15% - тех, кому было до 49 лет. И 2% - пациентов в возрасте 18-29 лет.

"В стационарах столичных больниц от COVID-19 умерло всего 52 человека. Самому старшему из пациентов было 87 лет. Самой младшей пациентке, которая не смогла преодолеть коронавирус - 25 лет. Женщина имела тяжелые сопутствующие патологии", - сообщил Кличко.

Хронические заболевания, такие как сахарный диаберт, гипертония и ожирение, имели большинство умерших от коронавируса, уточнил он.

"Поэтому врачи и призывают быть осторожными всех. Но особенно беречься рекомендуют людям с хроническими заболеваниями", - отметил Кличко.

Теги: #киев #коронавирус #кличко
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