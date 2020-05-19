В ВСУ проведено уже более 2,5 тыс исследований на Covid-19 – Минобороны

Более 2 тысяч 500 ПЦР-исследований на коронавирусную болезнь Covid-19 проведено в Вооруженных силах Украины (ВСУ) за время пандемии, сообщил главный государственный санитарный врач Министерства обороны Украины Сергей Моргун.

"В запасе военных медиков находятся более 6 тыс. ПЦР-тестов, почти 13 тыс. экспресс-тестов. За время пандемии силами стационарных и мобильных лабораторий военно-медицинских учреждений проведено более 2 тыс. 500 ПЦР-исследований на Covid-19", - сказал Моргун на онлайн-брифинге во вторник.

По его словам, медицинская служба ВСУ имеет необходимый запас медико-санитарного хозяйственного имущества, дезинфекционных необходимых лекарственных средств и средств индивидуальной защиты для медицинского персонала учреждений здравоохранения, находящихся в системе ВСУ.

"Учреждениями здравоохранения Вооруженных сил Украины закуплено необходимое количество костюмов биозащиты, изоляционных халатов, масок медицинских хирургических и респираторов разных видов. В достаточном количестве приобретено инфракрасных термометров и средств для дезинфекции, часть которых передана в район проведения Операции объединенных сил. В качестве благотворительной помощи от стран партнеров получены аппараты искусственной вентиляции легких", - рассказал главсанврач Минобороны.

Моргун добавил, что для предоставления медицинской помощи инфекционным больным в учреждениях здравоохранения в системе Минобороны определены койко-места инфекционного профиля с возможностью дополнительного развертывания в терапевтических отделениях военно-медицинских учреждений.

В то же время санаторно-курортные учреждения в системе Министерства обороны Украины переведены на работу в строгом протиэпидемическом режиме. "На данный момент военные санатории функционируют для проведения обсервации военнослужащих, которые едут в район проведения ООС, привлекаются к выполнению международных миссий по поддержке мира и безопасности с обязательной обсервацией на 14 суток перед и после ротации с проведением выборочных ПЦР-исследований на Covid-19", - сказал главсанврач Минобороны.

Моргун заверил, что в случае массового поступления больных военнослужащих определены обсервационные зоны в центрах медицинской реабилитации и санитарно-курортного лечения.