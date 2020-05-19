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10:15 19.05.2020

В ВСУ за сутки подтвердили 3 новых случая COVID-19

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В ВСУ за сутки подтвердили 3 новых случая COVID-19

За минувшие сутки в Вооруженных Силах Украины зарегистрированы 3 новых случая COVID-19, сообщает командование Медицинских сил ВСУ в Facebook.

"По состоянию на 07:00 19 мая в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 болеет 39 человек. Всего за время пандемии выздоровели 82 человека и 2 летальных случая", - указывается в сообщении.

Среди обнаруженных за минувшие сутки заболевших один военнослужащий и двое сотрудников ВСУ, все трое - из Хмельницкой области. Лечение получают дома, под контролем медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.

Теги: #всу #коронавирус
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