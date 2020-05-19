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09:44 19.05.2020

Батуми откроет турсезон для иностранных туристов с 1 июля

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Батуми откроет турсезон для иностранных туристов с 1 июля

Батуми официально откроет летний туристический сезон 2020 года для иностранных туристов с 1 июля, сообщает департамент туризма и курортов Аджарии.

По информации директора департамента Аджарии Тинатин Зоидзе, на всех пляжах Батуми будет сохраняться необходимая дистанция в 1,5-2 м между отдыхающими, а гостиницы будут соблюдать правила гигиены и безопасности, принятые ВОЗ.

Она также сообщила, что во время карантина 27 отелей Батуми были задействованы в программе обсервации граждан Грузии и имеют опыт работы с соблюдением противоэпидемических требований и инфекционной безопасности.

О намерении восстановить свои полетные программы с начала июля уже заявили 20 из 36 авиакомпаний, осуществлявших авиарейсы в Грузию.

Национальная туристическая администрация Грузии разрабатывает проект специальных "зеленых зон", где не было выявлено заражений коронавируса. Одной из первых таких зон станет горная Аджария, где не было зафиксировано ни одного случая заболеваний коронавирусной инфекцией.

В 2019 году Грузию посетили 9,3 млн иностранных туристов, что на 7,1% больше, чем в 2018. Туризм в Грузии формирует около 11,5% ВВП.

Как сообщалось, количество украинских туристов, посетивших Аджарию в 2018 году выросло на 44,2% по сравнению с 2017 годом – до 45,849 тыс.

Теги: #грузия #карантин #туризм
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