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09:33 19.05.2020

Карантин в Украине с 22 мая ослабят только в соответствующих определенным критериям регионах - Степанов

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Карантин в Украине с 22 мая ослабят только в соответствующих определенным критериям регионах - Степанов

Карантин в Украине ослабят с 22 мая только в тех регионах, которые соответствуют определенным критериям, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник.

"С 22 мая будет внедрен адаптивный карантин. Мы вводим этапы ослабления и каждый этап будет соответствовать 10 дням и начинаться с 22 мая. Мы внедряем три критерия заболеваемости и распространенности COVID-19 – заболеваемость за 7 дней на 100 тыс. населения, заполненность коек в больницах, которые лечат пациентов с коронавирусом, должна не превышать 50%, количество тестирований, которое проводится в каждом регионе. Если тот или другой регион соответствует критериям, он может перейти к следующему этапу ослабления карантина – соответственно 22 мая, 1 июня, 10 июня и 21 июня", - сказал он.

Степанов уточнил, что с 22 мая будет возобновлена работа городского и пригородного транспорта, проведение спортивных мероприятий при соблюдении противоэпидемических ограничений.

Теги: #карантин #степанов #минздрав
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