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09:13 19.05.2020

Кабинет замминистра юстиции Онищук вскрыли неизвестные

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Неизвестные в понедельник, 18 мая, вскрыли кабинет заместителя министра юстиции Ольги Онищук, пострадавшая уверена, что взлом совершен с целью психологического давления на неё.

"Очередной "привет" от рейдеров и лиц, которые помогали им в осуществлении преступных намерений, получила сегодня. В мой рабочий кабинет наведались незваные "гости" (хотя и не голуби, но нагадить успели), которые даже не скрывали следов своего присутствия: замки в дверях спилили и заменили ригели, оставив сердцевину", - написала Онищук на своей странице в Фейсбук в понедельник вечером.

По её мнению, неизвестные могли оставить в кабинете "сюрпризы", чтобы держать замминистра "в страхе и постоянном напряжении".

"В кабинете проводят обыски относительно наличия там взрывчатки или отравляющих веществ", – добавила Онищук.

Чиновница написал заявление в Нацполицию.

Теги: #замминистра #взлом #минюст
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