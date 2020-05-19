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08:43 19.05.2020

Число жертв коронавируса в мире превысило 318 тыс. человек, число инфицированных - 4,8 млн

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Число жертв коронавируса в мире превысило 318 тыс. человек, число инфицированных - 4,8 млн

Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире достигло 318 тыс. 527 человек, увеличившись за сутки на 3 тыс. 302, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.
Всего в мире, по данным университета, на насчитывается 4 млн 805 тыс. 002 инфицированных COVID-19, рост за стуки составил 88 тыс. 489 излечились более 1,787 млн.
По данным портала Worldometer, специализирующегося на статистике, связанной с важнейшими событиями в мире, коронавирусом с начала его распространения заразились 4 млн 894 тыс. 222 человека, количество смертельных случаев достигло 320 тыс. 181, излечились более 1,9 млн.
Более 100 тыс. инфицированных, по информации университета Хопкинса, зарегистрировано в США - 1 млн 508 тыс. 598 (90 тыс. 353 скончавшихся), Бразилии - 255 тыс. 368 (16 тыс. 853), Великобритании - 247 тыс. 709 (34 тыс. 876), Испании - 231 тыс. 606 (27 тыс. 709), Италии - 225 тыс. 886 (32 тыс. 007), Франции - 180 тыс. 051 (28 тыс. 242), Германии - 176 тыс. 551 (8 тыс. 003), Турции - 150 тыс. 593 (4 тыс. 171, Иране - 122 тыс. 492 (7 тыс. 057), Индии - 101 тыс. 139 (3 тыс. 163), России – 290 тыс. 678 (2 тыс. 722)
По данным Worldometer, уровень смертности от коронавируса на 1 млн населения планеты составил 41,1 против 40,6 в понедельник. В США он достиг 278 человек, в Испании - 593, в Великобритании - 513, в Италии - 529, в Бразилии - 79, во Франции - 433, в Германии - 97, в Турции - 59, в Иране - 84, в Индии – 2, в России – 19.
Всего в мире коронавирус зафиксирован почти в 200 странах.

Теги: #данные #коронавирус #мир
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