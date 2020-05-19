ЦИК приняла новый порядок изменения избирательного адреса

Центральная избирательная комиссия приняла новый закон, согласно которого внутренне перемещенные лица могут голосовать на местных выборах по месту фактического проживания, сообщили в Всеукраинской общественной организации Гражданская сеть "ОПОРА".

"Центральная избирательная комиссия приняла новый порядок изменения избирательного адреса, который дает возможность внутренне перемещенным лицам голосовать на местных выборах по месту фактического проживания. Такое решение Центральная избирательная комиссия приняла на своем заседании 18 мая", – сказано в сообщении на сайте организации.

За это решение проголосовали 16 членов комиссии. Постановление вступит в силу 1 июля 2020 года.

По словам заместителя главы ЦИК Сергея Дубовика, документ прошел большое обсуждение, как в кругах специалистов, так и представителями общественности.

"Вместе мы писали этот документ, открывающий возможности голосовать внутренне перемещенным лицам, что делает их частью территориальных общин, где они фактически проживают. Мы учли почти все пожелания, сделали все, чтобы документ отвечал тем чаяниям, которые сегодня есть у граждан - участвовать в местных делах", - отметил он.

В информация подчеркивается, что изменить избирательный адрес можно будет с момента вступления этой процедуры в действие вплоть до пятого дня с начала избирательного процесса. Согласно ч.1 ст.195 Избирательного кодекса избирательный процесс начинается за пятьдесят дней до дня очередных, внеочередных местных выборов.

"Учитывая сроки вступления настоящего Порядка в действие, а также сроки объявления очередных местных выборов за 50 дней до дня голосования, все избиратели, которые хотят изменить свой избирательный адрес, должны планировать и быть готовыми сделать это в течение чуть более двух месяцев. Изменить избирательный адрес можно будет с 1 июля по 9 сентября включительно", - сообщил советник по юридическим вопросам ОО "ОПОРА" Ольга Коцюруба.

Предложения в повестку изменения избирательного адреса совместно разработали и эксперты Общественного холдинга "Группа влияния", ОО "ОПОРА" и Центра прав человека ZMINA. Часть этих предложений Центральная избирательная комиссия учла во время публичных онлайн-обсуждений 16 апреля.

В сети напомнили, что 2 декабря 2019 ЦИК приняла порядок временного изменения места голосования без изменения избирательного адреса. Документ предусматривает подачи заявления об изменении места голосования через электронную форму, а также через уполномоченное лицо. Согласно новой редакции документа, временно изменить место голосования, кроме зарегистрированных избирателей, могут и граждане, которые не имеют зарегистрированного места жительства (так называемой прописки). Изменение места голосования происходит но лишь на один из туров выборов, так и одновременно на оба. Также избиратель может подать письменное заявление через уполномоченное лицо, оформив нотариально заверенную доверенность. Принятый порядок распространяется только на выборы Президента и народных депутатов. В новой процедуре изменения места голосования без изменения избирательного адреса учтена часть предложений ОО "ОПОРА" по упрощению этой процедуры.