Трамп рассказал, что принимает гидроксихлорохин, чтобы не заболеть коронавирусом
Президент США Дональд Трамп рассказал, что многие американцы, включая его самого, принимают гидроксихлорохин, чтобы защититься от коронавируса.
"Я принимаю это уже как пару недель", - сказал он журналистам в Белом доме. Президент отметил, что в США гидроксихлорохин принимают многие врачи и люди, работающие в местах, где высок риск заражения.
"Они принимают препарат, чтобы не заразиться", - пояснил Трамп.
"Я принимаю по таблетке в день", - сказал президент США. Он заверил, что у него "ноль симптомов заболевания" коронавирусом. Он ежедневно сдает тест на инфекцию, пока все эти тесты были отрицательными.
Трамп рассказал, что решил принимать гидроксихлорохин, поскольку "слышал о нем много хорошего". По его словам, он сам спросил врачей Белого дома, можно ли ему принимать это лекарство. Медики ответили, что не имеют возражений.
Гидроксихлорохин - противомалярийный препарат, существующий уже не одно десятилетие. Во многих странах в последние месяцы его используют для лечения коронавируса COVID-19.