С вечера понедельника российские наёмники на Донбассе 8 раз открывали огонь по украинским позициям, с начала текущих суток – дважды

За прошедшие сутки российские наёмники на Донбассе 11 раз нарушили режим прекращения огня использовав запрещенные минскими договоренностями виды вооружения, с начала текущих суток зафиксировано два обстрела украинских позиций, без потерь, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединённых сил.

По информации штаба ООС, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" у Богдановки российские наёмники применили минометы 82-го калибра и крупнокалиберные пулеметы.

Неподалеку Тарамчука, Красногоровки и Широкино велся огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" рядом с Новотошковским было зафиксировано использование 82-мм минометов и автоматических станковых гранатометов.

По окрестностям Новолуганского и трижды возле Луганского российские наёмники открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Рядом с Южным они применяли подствольные гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, а неподалеку Новоалександровки - автоматические станковые гранатометы.

По данным украинской разведки, 18 мая военнослужащие ООС уничтожили одного российского наёмника.

С начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" у Орехова зафиксирован огонь из 120-мм и 82-мм минометов. Украинские позиции у Новотошковского были обстреляны из минометов 120-го калибра. "В ответ наши военнослужащие решительно применили дежурные огневые средства и прекратили враждебные провокации", – отметили в штабе.

Также в пресс-центре сообщили, что случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава ООС не зафиксировано.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", – подытожили в штабе.