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07:16 19.05.2020

С 19 мая в Киеве запустят ещё 3 спецрейса автобусных маршрутов

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С 19 мая в Киеве запустят ещё 3 спецрейса автобусных маршрутов

Со вторника, 19 мая, будут организованы три дополнительные специальные рейса автобусных маршрутов, сообщили в Киевской горгосадминистрации на странице в Фейсбук.
В частности сообщается, что запускаются три рейса по маршрутам:
№ 37 - "Станция метро "Святошин" - жилой массив Западный (с. Чайки)";
№ 42 - "Улица Митрополита Андрея Шептицкого - улица Елизаветы Чавдар";
№ 104 - "Бортничи - станция метро "Харьковская".
"Организация указанных рейсов удовлетворит потребность в перевозках жителей отдаленных микрорайонов столицы, таких как Чайки и Бортничи, а также улучшит транспортное сообщение между Днепровским и Дарницким районами", – цитирует слова председателя КГГА Александра Густелева пресс-служба мэрии.
В КГГА также напомнили, что проезд в общественном транспорте и в дальнейшем будет происходить при наличии спецбилетов и средств индивидуальной защиты.

Теги: #киев #спецрейсы #транспорт
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