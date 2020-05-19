С 19 мая в Киеве запустят ещё 3 спецрейса автобусных маршрутов

Со вторника, 19 мая, будут организованы три дополнительные специальные рейса автобусных маршрутов, сообщили в Киевской горгосадминистрации на странице в Фейсбук.

В частности сообщается, что запускаются три рейса по маршрутам:

№ 37 - "Станция метро "Святошин" - жилой массив Западный (с. Чайки)";

№ 42 - "Улица Митрополита Андрея Шептицкого - улица Елизаветы Чавдар";

№ 104 - "Бортничи - станция метро "Харьковская".

"Организация указанных рейсов удовлетворит потребность в перевозках жителей отдаленных микрорайонов столицы, таких как Чайки и Бортничи, а также улучшит транспортное сообщение между Днепровским и Дарницким районами", – цитирует слова председателя КГГА Александра Густелева пресс-служба мэрии.

В КГГА также напомнили, что проезд в общественном транспорте и в дальнейшем будет происходить при наличии спецбилетов и средств индивидуальной защиты.