С 19 мая в Киеве запустят ещё 3 спецрейса автобусных маршрутов
Со вторника, 19 мая, будут организованы три дополнительные специальные рейса автобусных маршрутов, сообщили в Киевской горгосадминистрации на странице в Фейсбук.
В частности сообщается, что запускаются три рейса по маршрутам:
№ 37 - "Станция метро "Святошин" - жилой массив Западный (с. Чайки)";
№ 42 - "Улица Митрополита Андрея Шептицкого - улица Елизаветы Чавдар";
№ 104 - "Бортничи - станция метро "Харьковская".
"Организация указанных рейсов удовлетворит потребность в перевозках жителей отдаленных микрорайонов столицы, таких как Чайки и Бортничи, а также улучшит транспортное сообщение между Днепровским и Дарницким районами", – цитирует слова председателя КГГА Александра Густелева пресс-служба мэрии.
В КГГА также напомнили, что проезд в общественном транспорте и в дальнейшем будет происходить при наличии спецбилетов и средств индивидуальной защиты.