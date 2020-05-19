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07:07 19.05.2020

США остановят финансирование ВОЗ и пересмотрят свое членство в организации, если она не проведет модернизацию в течение 30 дней

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США остановят финансирование ВОЗ и пересмотрят свое членство в организации, если она не проведет модернизацию в течение 30 дней

Президент США Дональд Трамп опубликовал письмо гендиректору ВОЗ Тедросу Адханому Гебрейесусу, в котором предупредил о мерах в случае, если организация не возьмет на себя обязательства по "существенным улучшениям" в ближайшие 30 дней.
"Мой долг как президента США информировать Вас о том, что, если Всемирная организация здравоохранения не возьмет на себя обязательства по существенным улучшениям в течение следующих 30 дней, я сделаю свое временное решение о замораживании финансирования ВОЗ постоянным и пересмотрю наше членство в этой организации", - следует из письма Трампа, опубликованного в его твиттере.
"Я не могу позволить американским налогоплательщикам продолжать финансировать организацию, которая в своем нынешнем состоянии так явно не служит интересам Америки", - заявил Трамп.
Президент в своем письме выдвинул ряд обвинений в том, что ВОЗ упустила или проигнорировала различные предупреждающие признаки коронавируса, и подверг критике ее позицию по отношению к Китаю.
"Очевидно, что ваши ошибки и ошибки вашей организации обошлись миру чрезвычайно дорого", - отметил он.
"14 апреля я принял решение о временной приостановке участия США в работе ВОЗ до проведения расследования моей администрацией о неудачном ответе организации на вспышку COVID-19", - напомнил Трамп.
По его словам, единственным путем для ВОЗ, чтобы восстановить доверие, является демонстрация "своей независимости от Китая".
"Моя администрация уже начала обсуждения с вами по вопросу реформирования ВОЗ. Но действовать нужно быстро", - написал Трамп.

Теги: #сша #воз #членство #трамп
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