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06:48 19.05.2020

Таможенный инспектор подозреваемый в получении взятки за не составление админпротокола, предстанет перед судом

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Таможенный инспектор подозреваемый в получении взятки за не составление админпротокола, предстанет перед судом

Территориальное управление ГБР, расположенное в Полтаве закончило досудебное расследование в отношении инспектора таможенного поста Харьков-железнодорожный Слобожанской таможни, подозреваемого в получении взятки, обвинительный акт направлен в суд.
"По согласованию с прокуратурой Харьковской области в суд направлен обвинительный акт в отношении инспектора таможенного поста по ч.3 ст.368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом)", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.
Подозреваемый был задержан по подозрению в получении $500 за не составление административного протокола о нарушении порядка прохождения таможенного контроля в январе этого года.
Санкция инкриминируемой ему статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.
 

Теги: #таможня #взятка #харьковская
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