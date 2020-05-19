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05:36 19.05.2020

Париж и Берлин предлагают создать фонд в 500 млрд евро бюджетных средств для восстановления экономики стран ЕС

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Париж и Берлин предлагают создать фонд в 500 млрд евро бюджетных средств для восстановления экономики стран ЕС

Франция и Германия выступили в понедельник с совместной инициативой плана послекризисного восстановления европейской экономики в 500 млрд евро бюджетных расходов.
"Мы хотим иметь ограниченный во времени фонд в 500 млрд евро. Речь идет не о кредитах, а о бюджетных расходах для секторов и регионов, наиболее затронутых COVID-19", - сказала канцлер ФРГ Ангела Меркель на передававшейся по видеосвязи пресс-конференции, в которой она участвовала вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
Франция и Германия предлагают, чтобы этот фонд, который в настоящее время обсуждается на уровне ЕС, был "обеспечен 500 млрд евро бюджетных расходов ЕС для наиболее затронутых секторов и регионов на основе бюджетных программ ЕС и при уважении европейских приоритетов", отмечается в совместном заявлении Парижа и Берлина.
Согласно документу, этот план "усилит сопротивляемость, конвергенцию и конкурентоспособность европейских экономик и увеличит инвестиции, в частности, в экологический и цифровой переход и в научные исследования и инновации".
"Финансирование фонда восстановления будет сосредоточено на трудностях, связанных с пандемией и ее последствиями", - уточняется в документе.
В свою очередь Макрон указал на четыре направления этой инициативы: санитарная защита, бюджетный импульс, экологический переход, экономический суверенитет. Он полагает, что в этой стратегии заложена основа послекризисной реконструкции "нашей жизни, наших экономик, наших обществ".
По его словам, в начале пандемии Европа показала свою неготовность, но здравоохранение и не входило в союзную компетенцию, поэтому необходимо снабдить Евросоюз очень конкретной компетенцией в области здравоохранения, и это общая задача ЕС. "Такая Европа здравоохранения никогда не существовала. Она должна стать нашим приоритетом", - подчеркнул французский президент.
В бюджетном плане, продолжил он, важны инструменты солидарности. Фонд в 500 млрд евро дополнит финансовые перспективы ЕС, то есть европейский бюджет.
Макрон выразил надежду, что Европейская комиссия через несколько дней выдвинет соответствующее предложение, которое будут реализовывать государства ЕС.
"Этот фонд восстановления в 500 млрд евро не будет займами, предоставленными тому или иному региону или сектору, а бюджетной дотацией на основе нашей общей задолженности, дополняющей соглашение, к которому пришли наши министры финансов (Еврогруппа - ИФ), договорившись о 500 млрд евро со страховочной программой Surе Еврокомиссии, а также займами Европейского механизма стабильности и займами Европейского инвестиционного банка", - объяснил президент Франции.

Теги: #инициативы #франция #германия #экономика
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