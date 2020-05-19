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04:18 19.05.2020

Задержаны экс-правоохранитель и организованная им группа, которые незаконно ловили рыбу на Кременчугском водохранилище

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Задержаны экс-правоохранитель и организованная им группа, которые незаконно ловили рыбу на Кременчугском водохранилище

Задержаны бывший правоохранитель и его сообщники, которые занимались незаконным рыбным промыслом на территории Кременчугского водохранилища, сообщили в Нацполиции Черкасской области.
"Около 40 тонн рыбы, более 80 километров рыболовных сетей, "черная" бухгалтерия, профессиональные электроловы, незарегистрированное оружие, автомобили, лодки, почти 0,5 млн грн и $17 тыс. - все это полицейские изъяли у бывшего работника органов внутренних дел и его девяти сообщников", – сказано в сообщении на странице ведомства в Фейсбук в понедельник.
По информации правоохранителей, у каждого из задержанных были четко распределены роли и каждый отвечал за свое направление деятельности: работа с браконьерами, закупка незаконно выловленной рыбы, непосредственный ее вылов и оптовый сбыт.
"Суточный оборот рыбы исчислялся тоннами. Действовали злоумышленники под прикрытием официально зарегистрированного частного предприятия", – отмечено в сообщении.
Получив необходимые данные, подтверждающие противоправную деятельность граждан, сотрудники полиции Черкасской области, под процессуальным руководством Черкасской местной прокуратуры, с привлечением спецназа КОРД, батальона полиции особого назначения, роты по обслуживанию водных объектов Управления патрульной полиции, работников Государственной экологической инспекции Центрального округа и подразделений УГСЧС области провели спецоперацию, в результате которой пресекли деятельность преступной группы.
В полиции отметили, что спецоперация продолжалась несколько дней и одновременно проходила и на воде, и на суше. Правоохранители провели серию обысков по месту жительства фигурантов и в местах хранения и переработки рыбы.
Сейчас решается вопрос об объявлении фигурантам уведомления о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28 (незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом), ч.1 ст.249 (совершенное группой лиц по предварительному сговору) УК Украины.
Следственные действия в уголовном производстве продолжаются.

Теги: #черкасская_область #браконьерство #плиция
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