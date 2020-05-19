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03:09 19.05.2020

Прокуратура направила в суд материалы на депутата, которая проголосовала за проведение в 2014 незаконного референдума в Мироновском Донецкой области

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Прокуратура направила в суд материалы на депутата, которая проголосовала за проведение в 2014 незаконного референдума в Мироновском Донецкой области

Обвинительный акт направлен в суд на действия депутата поселкового совета, которая проголосовала за внесение в повестку дня сессии поселкового совета вопроса о проведении незаконного референдума в 2014 году, сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.
По информации, обнародованной на сайте ведомства, под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области совершено досудебное расследование в отношении депутата Мироновского поселкового совета Бахмутского района, которая обвиняется в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.110 (умышленные действия, совершенные с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины) УК Украины.
Досудебным расследованием установлено, что в 2014 году депутат рассмотрела и проголосовала за внесение в повестку дня сессии вопроса о проведении на территории пгт. Мироновский Бахмутского района в помещении городского дворца культуры незаконного референдума о признании так называемой "ДНР".
"За посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины депутату поселкового совета грозит до 5 лет лишения свободы", – сказано в сообщении.
Обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.

Теги: #донецкая #референдум #обвинение #депутат
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