Прокуратура направила в суд материалы на депутата, которая проголосовала за проведение в 2014 незаконного референдума в Мироновском Донецкой области

Обвинительный акт направлен в суд на действия депутата поселкового совета, которая проголосовала за внесение в повестку дня сессии поселкового совета вопроса о проведении незаконного референдума в 2014 году, сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

По информации, обнародованной на сайте ведомства, под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области совершено досудебное расследование в отношении депутата Мироновского поселкового совета Бахмутского района, которая обвиняется в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.110 (умышленные действия, совершенные с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины) УК Украины.

Досудебным расследованием установлено, что в 2014 году депутат рассмотрела и проголосовала за внесение в повестку дня сессии вопроса о проведении на территории пгт. Мироновский Бахмутского района в помещении городского дворца культуры незаконного референдума о признании так называемой "ДНР".

"За посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины депутату поселкового совета грозит до 5 лет лишения свободы", – сказано в сообщении.

Обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.