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02:28 19.05.2020

Директор харьковского КП подозревается в присвоении более 400 тыс. грн, предназначавшихся для капремонта асфальтового покрытия

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Директор харьковского КП подозревается в присвоении более 400 тыс. грн, предназначавшихся для капремонта асфальтового покрытия

Директору коммунального предприятия в Харькове объявлено о подозрении в присвоении средств, предназначавшихся для капитального ремонта асфальтового покрытия проезда на территорию КП (ч.4 ст.191 УК Украины).
"Во время досудебного расследования было установлено, что работы выполнены лишь частично, а их объем не соответствует обнародованному объявлению на сайте (Prozorro - ИФ), что свидетельствует о несоответствии заявленной стоимости и фактически выполненных работ коммунального предприятия. Согласно заключению судебного эксперта, разница между реальной стоимостью выполненных работ и стоимости, указанной в акте договору подряда, заключенному между коммунальными предприятиями, составляет более 429 тысяч гривен", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Строительно-техническая экспертиза была назначена на основании постановления прокурора Слободского отдела Харьковской местной прокуратуры №5. Досудебное следствие уголовного производства, открытого по ч.4 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч.2 ст.366 (служебный подлог) УК Украины, ведет полиция. Оперативное сопровождение производства осуществляет УСБУ в Харьковской области.

Теги: #дороги #коррупция #харьков
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