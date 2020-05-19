Директор харьковского КП подозревается в присвоении более 400 тыс. грн, предназначавшихся для капремонта асфальтового покрытия

Директору коммунального предприятия в Харькове объявлено о подозрении в присвоении средств, предназначавшихся для капитального ремонта асфальтового покрытия проезда на территорию КП (ч.4 ст.191 УК Украины).

"Во время досудебного расследования было установлено, что работы выполнены лишь частично, а их объем не соответствует обнародованному объявлению на сайте (Prozorro - ИФ), что свидетельствует о несоответствии заявленной стоимости и фактически выполненных работ коммунального предприятия. Согласно заключению судебного эксперта, разница между реальной стоимостью выполненных работ и стоимости, указанной в акте договору подряда, заключенному между коммунальными предприятиями, составляет более 429 тысяч гривен", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Строительно-техническая экспертиза была назначена на основании постановления прокурора Слободского отдела Харьковской местной прокуратуры №5. Досудебное следствие уголовного производства, открытого по ч.4 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч.2 ст.366 (служебный подлог) УК Украины, ведет полиция. Оперативное сопровождение производства осуществляет УСБУ в Харьковской области.