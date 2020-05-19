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01:01 19.05.2020

Кабинет замминистра юстиции Онищук вскрыли неизвестные, чтобы "держать ее в страхе и постоянном напряжении"

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В понедельник 18 мая, кабинет заместителя министра юстиции Ольги Онищук вскрыли неизвестные, пострадавшая уверена, что взлом совершен с целью психологического давления на неё.
"Очередной "привет" от рейдеров и лиц, которые помогали им в осуществлении преступных намерений, получила сегодня. В мой рабочий кабинет наведались незваные "гости" (хотя и не голуби, но нагадить успели), которые даже не скрывали следов своего присутствия (замки в дверях спилили и заменили ригели, оставив сердцевину!)", - написала Онищук на своей странице в Фейсбук в понедельник вечером.
По её мнению, неизвестные могли оставить в кабинете "сюрпризы", чтобы держать замминистра "в страхе и постоянном напряжении".
"В кабинете проводят обыски относительно наличия там взрывчатки или отравляющих веществ", – добавила Онищук.
Чиновница написал заявление в Нацполицию.

Теги: #взлом #минюст #кабинет
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