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23:21 18.05.2020

В Раду внесен законопроект, усиливающий контроль парламента за Кабмином

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В Раду внесен законопроект, усиливающий контроль парламента за Кабмином

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №3499 «Об интерпелляции», которым предлагается усилить контроль парламента за Кабинетом Министров, заявил спикер Дмитрий Разумков.
"Сама сущность парламента - это не только назначение Кабинета Министров, но и контроль за его деятельностью. Однако, не всегда все соответствует законодательству. И тот законопроект, о котором вы вспомнили, №3499 - он уже зарегистрирован. На мой взгляд, он абсолютно необходим, чтобы привести в норму украинское законодательство, в соответствии с Конституцией и заложить действенные механизмы контроля. И он действительно будет давать возможность качественно выполнять функции парламента в отношении контроля за деятельностью Кабинета Министров, за деятельностью отдельно взятых министров и давать все те полномочия, которые предусмотрены Конституцией Украины", - сказал Разумков в понедельник вечером в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.
Председатель Верховной Рады отметил, что данный законопроект подписан более 70 народными депутатами от разных фракций и депутатских групп и имеет большую вероятность быть принятым.
Один из авторов законопроекта, народный депутат фракции "Голос" Ярослав Железняк рассказал, что документом предлагается усилить механизмы подотчетности отдельных министров и всего правительства парламентским комитетам и коалиции парламентариев.
"Это про парламентский контроль за правительством. Для того, чтобы члены правительства были подотчетны нам, комитетам, были подотчетны коалиции и парламент мог, если есть вопросы к отдельному министру, не только получить отписку, а установить контроль вплоть до жестких кадровых изменений", - добавил нардеп.
Инициаторами законопроекта выступили депутаты фракций "Слуга народа", "Голос", "Батькивщина", представители депутатской группы "За будущее", а также председатель и заместитель председателя Верховной Рады.

Теги: #законопроект #рада #контроль #кабмин
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