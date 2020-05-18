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22:50 18.05.2020

Кабмин с 22 мая разрешит работу общественного транспорта, а с 25 мая работу детсадов и метрополитена

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Кабмин с 22 мая разрешит работу общественного транспорта, а с 25 мая работу детсадов и метрополитена

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отмечает, что правительство разрешит работу общественного транспорта с 22 мая, а работу детсадов и метрополитена с 25 мая.
"Действие карантина будет продлено, но мы переходим, как и обещали к адаптивному карантину. Уже с 22 числа будет принят ряд смягчений относительно карантина. Мы разрешим движение городского и пригородного наземного транспорта, мы разрешим проведение спортивных соревнований, мы также откроем отели, кроме хостелов, разрешим работу отелей без работы ресторанов и бассейнов. Также будет смягчена возможность проведения служб в храмах", - сказал Шмыгаль в эфире телеканала ICTV в понедельник вечером.
Премьер пояснил, что службы в храмах для прихожан можно будет проводить при условии не более 1 человека на 10 кв. м религиозных сооружений.
"С 25 числа правительство разрешит работу детских садов и работу метрополитена в тех городах, где будет позволять эпидемиологическая ситуация. Тут будем работать совместно с местной властью", - добавил Шмыгаль.
По его словам, данные решение будут приняты на заседании правительства 20 мая.

Теги: #транспорт #разрешение #кабмин
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